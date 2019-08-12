Петербург снова накроет дождь. На этот раз метеоритный

Космический дождь обрушится на Петербург в ночь на 13 августа. Но увидеть ежегодное астрономическое явление горожанам могут помешать тучи.

Как рассказали «Фонтанке» в Пулковской обсерватории, пик метеорного потока Персеиды ожидается к пяти утра во вторник. К этому времени синоптики прогнозируют пасмурную погоду, так что увидеть падающие звёзды будет затруднительно. «Но всё же можно попытать удачу», — добавили в обсерватории.

Специалисты советуют наблюдать метеоритный дождь за городом, где небо не засвечивают фонари и подсветка зданий. Метеоры будут видны невооруженным глазом.

Метеорный поток Персеиды образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц из хвоста кометы Свифта-Таттла. «Звездопад» фиксируется ежегодно с 17 июля по 24 августа, пик активности обычно приходится на 12 августа.