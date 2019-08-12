«Детектор брехнi». Порошенко допросят с использованием полиграфа

Следующий допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко может состояться уже с использованием детектора лжи. Экс-главе государства придется ответить на вопросы о возможных финансовых махинациях с телеканалом, который активно поддерживал бывшую украинскую власть.

«Сегодня [12 августа] Петр Порошенко выступал в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа», – написал 12 августа глава украинского бюро расследований Роман Труба в своем Telegram-канале.

По его словам, в таких действиях следователей нет ничего страшного. Он напомнил, что все сотрудники бюро расследований проходят эту процедуру.

В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников открыто 11 уголовных производств. Часть из них связана с уклонением от уплаты налогов и отмыванием преступных доходов. По некоторым Порошенко проходит как свидетель.

Одно из дел связано с телеканалом «Прямой», который критиковался за поддержку Порошенко и нападки на его конкурентов. Следователи считают, что акции СМИ были оформлены на кипрскую компанию, чтобы создать видимость отсутствия связей с экс-президентом.