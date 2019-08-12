Угнанный в Петербурге с парковки «Рендж Ровер» разбирали на ходу

Похищенный в Санкт-Петербурге белый Land Rover Range Rover Sport 2016 года выпуска найден в лесу в Ломоносовском районе Ленинградской области – преступники пытались укрыть его от полиции за деревьями.

Автомобиль увели с парковки у жилого дома на Дунайском проспекте, сообщается 12 августа в пресс-релизе компании «Цезарь Сателлит». Угонщики разбили стекло задней двери, залезли в салон и запустили двигатель без штатного ключа, подключившись к диагностическому разъему.

Анализ сигнала, который подаёт установленное в машине поисковое оборудование, показывает, что злоумышленники перемещались по поселкам за южной границей Санкт-Петербурга. Они постоянно находились в машине и начинали движение, как только видели экипажи поисковой группы, один раз им пришлось скрываться от погони.

Для затруднения поиска угонщики использовали подавитель сигнала GSM. Оставляя машину в лесополосе с подавителем сигнала, они, видимо, хотели сэкономить: так проще и дешевле скрывать автомобиль, особенно в зонах слабого приема сигнала. Вероятно, злоумышленники искали момент, чтобы заехать в цех для перебивки номеров, например они заезжали на территорию Всеволожского района, где ранее находили угнанный транспорт.

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В результате операции «Рендж Ровер» удалось обнаружить в лесополосе на территории посёлка Сойкино. В салоне и рядом никого не было. На машине уже были установлены московские госномера, а в салоне разобрана передняя консоль, элементы которой злоумышленники демонтировали практически на ходу.

Фото: ООО "Цезарь Сателлит Северо-Запад"

По данным компании «Цезарь Сателлит», автомобили 2016 года выпуска являются одними из самых популярных среди угонщиков в Санкт-Петербурге за последние два года.