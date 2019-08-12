«Союзмультфильм» удивился монетам с «Бременскими музыкантами». Студия была не в курсе планов монетного двора

«Союзмультфильм» удивлен утренними новостями о выпуске Центробанком монет с изображением героев мультфильма «Бременские музыканты». Обладающая авторскими правами компания утверждает, что была не в курсе.

«Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже», – сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва корреспонденту радио «Говорит Москва» 12 августа. Она добавила, что подобное происходит не впервые.

«В прошлый раз тоже были монеты «Ну, погоди!», которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать, – отметила глава «Союзмультфильма». – У них какая-то собственная политика идёт по монетам, свой план выпуска. Я переговорю с ними ещё раз сегодня, попытаюсь выяснить, почему так происходит. Но, конечно же, это персонажи студии и права на этих персонажей студии у нас. Будем делать запрос, потому что сами узнали об этом только что».

Напомним, ЦБ сообщил о пополнении своей «мультяшной» серии сегодня. Монеты с Трубадуром, принцессой, ослом, псом, котом и петухом доступны как в цвете, так и нет.