Специальная рассрочка на однокомнатные квартиры в «Новом Лесснере»

Жилой комплекс «Новый Лесснер»/«Отделстрой»

«Отделстрой» предоставляет привлекательные условия рассрочки от застройщика для однокомнатных квартир, расположенных в 3 корпусе (с 9 по 14 парадную) жилого комплекса «Новый Лесснер».

При внесении первоначального взноса в размере 50%, стоимость квартиры рассчитывается с максимальной скидкой, как при 100% оплате. При этом рассрочка остается беспроцентной и действует до 30 ноября 2021 года. Воспользоваться предложением можно с 12 до 30 августа 2019 года.

«Это замечательное предложение для тех, кто хочет приобрести однокомнатную квартиру по интересной цене. Кто хочет получить максимальную скидку и при этом не платить проценты за рассрочку платежа, – поясняет начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин, – Для желающих приобрести двух- или трехкомнатную квартиру у нас действует аналогичное предложение, но с еще более низким первоначальным взносом – 40%».

Напомним, жилой комплекс бизнес-класса «Новый Лесснер» строится в престижной части Выборгского района, в 5 минутах от Петроградской стороны и всего в 250 метрах от набережной Невы. Наличие трех выездов с территории позволяет выбирать удобный маршрут в зависимости от ситуации на дорогах. Школа, детский сад, подземные и многоуровневые паркинги находятся прямо на территории жилого комплекса. Клиентам предлагаются квартиры площадью от 35 до 97 метров, в том числе видовые.

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер», 1 очередь – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/