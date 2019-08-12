Легковушка отправила в кювет развозку ЛАЭС в Сосновом Бору. Пострадали пять человек

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Сосновоборском районе Ленобласти утром 12 августа. Пострадали водитель и пассажиры. Еще один автобус попал в аварию под Котельским, но обошлось только поврежденным «железом».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБД по Петербургу и Ленобласти, около 8:20 на 98-м километре автодороги Петербург – Ручьи столкнулись автобус «ЛиАЗ» под управлением 73-летнего водителя и легковой автомобиль Skoda, за рулем которого была 64-летняя женщина. В результате водитель и четверо пассажиров автобуса получили легкие травмы.

Авария произошла в районе ЛАЭС-2 на Копорском шоссе, уточняет 47News. В управлении Ленобласти по транспорту изданию рассказали, что попавший в ДТП автобус развозил сотрудников ЛАЭС. Предположительно, водителю «ЛиАЗа» стало плохо за рулем, автобус выехал на «встречку», столкнулся со «Шкодой» и завалился в кювет.

По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Этим утром, по данным 47news, в аварию попал еще один автобус, ехавший из Соснового Бора – №677, следовавший в поселок Котельский. В компании «БАРС-2», обслуживающей маршрут, изданию сообщили, что водитель легкового автомобиля обгонял маршрутку, но не успел завершить маневр и задел автобус. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.