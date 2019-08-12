Малком о возможности сыграть за сборную России: Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, то все может быть

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком оценил свои шансы когда-нибудь выступать за сборную России. Футболист не заигран за сборную Бразилии.

«Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть», – подчеркнул 22-летний бразилец в интервью Sport24.

За последние годы сразу несколько бразильских футболистов, выступающих в чемпионате России, получили российское гражданство. Это Марио Фернандес (ЦСКА), Маринато Гильерме («Локомотив»), Ари («Краснодар»), Жоаозиньо («Динамо»).

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. Контракт с ним подписан на 5 лет. В сезоне-2018/19 он сыграл за каталонский клуб 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.