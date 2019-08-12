Омбудсмен по правам ребенка просит отозвать иск о лишении родительских прав участников митинга 27 июля

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что решила вмешаться в ситуацию с семьей Проказовых, которых захотели лишить родительских прав после посещения несанкционированной акции протеста с годовалым сыном.

«Они [Проказовы] озвучивали позицию, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности. Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых», – цитирует 12 августа заявление Кузнецовой ТАСС.

Ранее Дмитрий Проказов заявил, что они «абсолютно невиновны». Он отметил, что их дом уже обыскали после сюжетов по ТВ, где утверждалось, что семья подвергла сына опасности, передав другому человеку.

У прокуратуры и СК была другая версия событий. Так, в Следственном комитете сообщали, что активист штаба Любови Соболь Сергей Фомин якобы «взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления». Прокуратура, в свою очередь, настаивает, что Проказовы «злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека. Прокуратура столицы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов, которых считает организаторами акций. СК задерживает также и рядовых участников. По последним данным, участники несанкционированного митинга 27 июля получили 330 штрафов и 88 арестов.