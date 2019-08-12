«То, что говорят в Бразилии, — это ложь». Футболист «Зенита» Малком прокомментировал расистский скандал

Новичок футбольного клуба «Зенит» Малком высказался по поводу ситуации, которая возникла на прошлой неделе после появления нескольких провокационных баннеров на фанатской трибуне «Газпром Арены».

«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», – цитирует Малкома Sport24.

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата РПЛ на фанатском секторе «Газпром Арены» появились два баннера с надписями «Спасибо руководству за верность традициям» и «RIP Селекция 12», отсылающими к известному манифесту «Селекция 12». На следующий день британский таблоид The Sun опубликовал заметку под заголовком «Поклонники "Зенита" протестуют против подписания чернокожего игрока с шокирующим расистским баннером». Широкое распространение эта новость получила на родине Малкома, в Бразилии.

Однако по ходу самой игры болельщики очень тепло встретили дебют Малкома. После игры новичка также дружелюбно приняли на фанатском секторе. Футбольный клуб «Зенит» позже выступил с заявлением, в котором выразил «глубокое сожаление» в связи с тем, что зарубежные СМИ неточно сообщали о случившемся.