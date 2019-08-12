Как у Путина. Президент Туркмении решил купить всю линейку российских лимузинов Aurus

Президент Туркменистана решил купить всю линейку российских представительских автомобилей Aurus. Такое желание Гурбангулы Бердымухамедов выразил после того, как сел за руль «лимузина Путина», привезенного на первый Каспийский экономический форум (КЭФ) в городе Туркменбаши.

О будущей сделке 12 августа сообщает ТАСС. Заявку на лимузины принял лично премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который и показал восточному партнеру машину Aurus Senat цвета lustre white (искрящийся белый). Глава кабмина оговорился, что экземпляр создали специально для поездки в Туркмению, и это «простой вариант», не как у лидеров государств. Бердымухамедов, тем не менее, сел за руль и остался доволен, особенно — большим количеством цифровых технологий и «правильной ценой». Также он обратил особое внимание на цвет и большой размер радиатора, которые вполне подходят для жаркого климата.

«Цвет, мы знаем, белый должен быть», – с улыбкой отметил Медведев.

«Если надо сделать заявку, то мы сделаем», – сказал туркменский лидер.

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«Ваши слова – уже заявка», – отреагировал российский премьер.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров анонсировал открытие шоурума Aurus в Москве. По его словам, стоимость отечественного лимузина для коммерческих заказчиков будет начинаться от 18 миллионов рублей, так как это «продукт фактически штучной сборки».

В июне текущего года на другом форуме, Петербургском, показали Aurus Senat в золотом цвете, больше подходящем для арабских шейхов.

Владимир Путин впервые приехал на отечественном лимузине на собственную инаугурацию в мае 2018 года. Он остался доволен и решил ездить на Aurus и впредь.