Патриарх Кирилл выразил соболезнования семьям ученых-атомщиков, погибших при взрыве на полигоне у Нёноксы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 августа направил свои соболезнования коллективу Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в связи с гибелью его сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области. Текст послания публикует официальный сайт РПЦ.

"Уважаемый Валентин Ефимович (Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ. – Прим.ред.). Глубоко соболезную вам и вашим коллегам в связи с гибелью сотрудников ядерного центра при выполнении важного государственного задания. Прошу вас передать мои слова искреннего сочувствия тем, кто потерял в результате трагедии родных и близких", – говорится в послании.

"Нижегородская митрополия Русской православной церкви, со своей стороны, готова оказать необходимую духовную помощь и поддержку семьям погибших, а также всем людям, которые сейчас нуждаются в особой заботе и внимании", – цитирует его сайт РПЦ.

8 августа при испытании ракеты на полигоне ВМФ РФ в Белом море у поморского села Нёнокса, по словам директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, погибли пять сотрудников института – Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Директор ядерного центра заявил, что в Сарове будет установлен памятник погибшим, а их семьям будет оказана материальная помощь. По некоторым данным, при испытаниях могла взорваться перспективная российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой и неограниченной дальностью боевого применения.

31 июля патриарх Кирилл провел встречу с учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове.