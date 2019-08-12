После ДТП на трассе Петербург – Псков продолжают умирать. Одного водителя нашли под окнами многоэтажки

Псковская полиция расследует смертельную аварию на автодороге Р-23 Санкт- Петербург – Псков с участием автомобиля с петербургскими номерами. По данным местных СМИ, к 12 августа число жертв этого ДТП достигло трёх человек.

Произошло оно 10 августа на 328-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Островском районе Псковской области. Участников три: автомобиль «Митсубиши», по данным агентства «Информпсков», с номерными знаками псковского региона, двигавшийся в сторону Пскова, а также шедшие в сторону Невеля грузовик «Вольво» и легковушка «КИА», зарегистрированная в Санкт-Петербурге.

На месте погиб водитель «Митсубиши». Позже в реанимации Островской больницы скончался водитель «КИА», пишут 12 августа местные СМИ, например ПЛН. Кроме того, сообщается о смерти водителя грузовика. Его утром 11 августа обнаружил прохожий около 9-этажки во Пскове. На теле мужчины следователи нашли повреждения, характерные для падения с высоты, рассказывают «Луки.ру» и «КП Псков». Следствие располагает информацией, что погибший мужчина – участник смертельного ДТП в Островском районе. В больнице остаются мужчина, женщина и 9-летний ребёнок из «КИА».

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Как случилось ДТП, рассказывала, например, Псковская лента новостей со ссылкой на областное УМВД. По предварительной версии, водитель «КИА» пошел на опережение и задел грузовик «Вольво». После чего фура продолжила движение по направлению к центру проезжей части, где произошло касательное столкновение с «Митсубиши». После чего «Митсубиши» выехала на встречную полосу и ударила «КИА».

«Луки.ру» пишет, что «Митсубиши» выехал на встречную полосу при обгоне. Водитель грузовика стал съезжать на обочину, поняв всю опасность ситуации. За грузовиком следовала «КИА», которая и столкнулась с «Митсубиши» лоб в лоб.

«Прямо перед нами случилась эта авария, – рассказывает участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Елизавета. – В «КИА» были дедушка, бабушка, ребёнок и его отец. У ребёнка незначительные травмы, сотрясение, кровь из носа, ударился коленкой. Бабушка была не пристегнута, перелетела, но жива, в сознании, дедушка и папа – тяжёлые, не приходили в себя при нас. Всех госпитализировали. <…> За рулём был пожилой дедушка. Женщина перелетела с заднего ряда. <…> Водитель второй машины признаки жизни не подавал. Очень оперативно приехали машины скорой помощи и пожарные, минут через 8-10».