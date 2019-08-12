Россияне заподозрили злой умысел бизнеса в «девятке яиц» и заметили уменьшение количества продуктов в привычных упаковках

Лишь каждый седьмой россиянин (14%) не видит уменьшения количества товаров в привычных упаковках, в то время как 72% граждан заметили сокращение объёма и массы продуктов за последние пять лет, притом что цена товара осталась неизменной или даже выросла. 7% россиян берут гречку в похудевших упаковках, не задумываясь, и отвечают «мне всё равно». Свежие данные о рачительности граждан РФ в понедельник, 12 августа, публикует государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В качестве причины ВЦИОМ предложил осмыслить россиянам только одну мысль – обман. И две трети россиян (65%) разглядели в происходящем «обман покупателей». Каждый третий (32%) обмана не видит.

Искать потенциальных обманщиков среди производителей продуктов готовы 74% россиян. Каждый пятый (21%) не видит вины производителей.

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ВЦИОМ также уточнил степень вины магазинов и торговых сетей. 38% россиян верят, что за явлением, известным в маркетинге как «даунсайзинг», стоят торговцы. 56% считают, что магазины тут ни при чём и вины торговцев нет.

Негатив и раздражение «литровые упаковки», где на самом деле 900 миллилитров, «килограммовые пачки», где не досыпано 50-100 граммов продукта, вызывают у 60% опрошенных. 36% респондентов воспринимают происходящее без неприятных эмоций.

Варианты способов борьбы с обманом, предложенные к ответу, также обошли вниманием принципы госрегулирования рынка. Большинство граждан (66%) хотят лишь, чтобы информация о массе продукта в упаковке была написана крупнее, чем сегодня. 58% хотят видеть на ценниках указание цены продукта в пересчёте на килограмм.

О продуктах ВЦИОМ опросил 1600 россиян с помощью телефонных интервью.

В начале пользователи Сети обратили внимание на упаковки с девятью яйцами. Минпромторг и ФАС не увидели нарушения в «девятке» яиц в упаковке и не сочли это обманом покупателей.