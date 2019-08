Огромная черная дыра в центре Млечного Пути проснулась и уничтожила звезду

Ученые, работающие в обсерватории Кека в американском штате Гавайи, зафиксировали мощную вспышку у сверхмассивной черной дыры Sgr A*.

«Черная дыра была настолько яркой, что я сначала принял ее за звезду S0-2, потому что я никогда не видел Sgr A настолько яркой. Однако затем стало ясно, что источник был переменным. Это должна была дать черная дыра», – цитирует 12 августа астронома из университета Калифорнии Тун До издание Sciencealert.

Ученые предположили, что произошедшее может быть поглощением звезды.

Пробуждение черной дыры, которая находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, даст первую возможность изучить, как она функционирует.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV