Студенты из Сибири сделали беспилотный катафалк на базе LADA Kalina

Необычный проект на базе отечественной «Лады» разработали студенты одного из сибирских вузов. Ему уже нашли применение – в качестве похоронного транспортного средства.

Как сообщает 12 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу НТИ «Автонет», беспилотная платформа на базе LADA Kalina от группы сибирских студентов-разработчиков развивает скорость до 5 км/ч. Разработке нашли применение в качестве катафалка для перевозки умерших на территории кладбища.

В НТИ «Автонет» отметили, что проект был «отправлен на существенную доработку». Студентам предоставят консультации специалистов по разработке высокоавтоматизированного транспорта, в том числе из «Яндекса», МАДИ, КамАЗа и других компаний, имеющих проекты в этой сфере, передает РИА Новости.

«Надеемся, что студенческому проекту из Сибири удастся увеличить крейсерскую скорость своей разработки, тем самым найти ей и другое применение», – прокомментировал разработку представитель «Автонета» Ярослав Федосеев.

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Финансирования для проекта не предполагается.