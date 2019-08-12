Полузащитник «Зенита» Малком: Не со всеми друзьями детства могу встретиться, потому что некоторые сидят в тюрьме

Новичок футбольного клуба «Зенит» Малком рассказал о непростой жизни у себя на родине. 22-летний футболист родился в Сан-Паулу, самом населенном городе Бразилии, население которого составляет более 12 млн человек. Сан-Паулу входит в десятку самых криминальных городов страны.

«Там живут бедные люди, у которых нет нормальных условий. Кто-то из них ступает на путь добра, кто-то — на путь зла. Сегодня есть люди, которые работают в фавелах (трущобы, как правило, центр криминальной жизни в бразильских городах. – Прим. ред.), которые сподвигают остальных не оступиться. Там есть добро, есть зло. Но там живут люди, которые шутят, дети веселятся, как все дети. Их жизнь в чем-то тяжела, но все равно их жизнь на улицах фавел не лишена радости», – цитирует Малкома Sports24.

По словам футболиста, когда он приезжает в Бразилию, он старается встретиться с друзьями детства.

«Не со всеми это возможно, потому что некоторые сидят в тюрьме. Но с теми, кто свободен, я встречаюсь, мы проводим время вместе, ужинаем все вместе, веселимся, как в детстве», – заявил Малком.

Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. Контракт с ним подписан на 5 лет. В сезоне-2018/19 он сыграл за каталонский клуб 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.