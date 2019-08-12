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Строительство
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12.08.2019 11:58
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Итоги «строительного года»

Итоги «строительного года»

ГК "КВС"

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области были названы застройщики, пользующиеся наибольшим доверием правительства и отраслевого сообщества.

В ходе празднования Дня строителя Ленинградской области ГК «КВС» была названа лучшей в номинации «Генеральный подрядчик – строительная компания, достигшая наилучших показателей».

Ранее, в Смольном, Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга, вручил генеральному директору «КВС» Сергею Ярошенко награду государственного образца – Знак «Почетный строитель России». 

А уже в Ледовом дворце прошел традиционный праздничный концерт, на котором были вручены награды правительства города – почетные знаки «Строителю Санкт-Петербурга». 

«Наградами разного достоинства были отмечены более 30 сотрудников ГК «КВС». Для меня очень важно, что знаки отличия, грамоты и благодарственные письма получили и люди, рабочих специальностей, и топ-менеджмент компании. Это говорит о высоком профессионализме всего штата сотрудников. Это говорит о том, что люди, которые доверяют нам строительство своих домов, делают правильный выбор», – поделился своими эмоциями Сергей Ярошенко.  

Cправка

Группа компаний «КВС» – инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. Работает на строительном рынке с 2003 года, является членом саморегулируемой организации «НП Объединение строителей Санкт-Петербурга», Союза строительных организаций Ленинградской области и Российской Гильдии управляющих и девелоперов. В Группу входят организации, выполняющие функции инвестора, проектировщика, застройщика, генерального подрядчика, технадзора и девелопера. Силами КВС построены десятки объектов различного назначения: жилые дома, социальные объекты, коммерческая недвижимость, административные здания, спортивные сооружения. К 2019 году портфель ГК «КВС» составил более 1 млн. кв. м сданного жилья.

Справка о компании ГК "КВС"

 

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