Компания GRAVERNU запускает в работу новый лазерный станок

Компания GRAVERNU

В арсенале петербургской компании GRAVERNU появился новый лазерный станок для резки металлов. Ведущие специалисты компании собирали его из готовых комплектующих, предварительно пройдя обучение на заводах по проектированию высокоточного лазерного оборудования Германии и Китая.

Детали и комплектующие станка подобраны с учетом жестких требований заказчиков к качеству работ, а это, в первую очередь, высокая скорость и точность резки, а также качество реза, не требующее последующей обработки краёв. За счет большого рабочего поля и скорости резки новый лазерный станок позволит увеличить объемы производства и сократить время исполнения заказов с четырех-пяти рабочих дней до одного-трех.

Станок предназначен только для лазерной резки металлов – алюминия, латуни, черной стали, нержавеющей стали, титана, меди и т.д.. Если говорить не только о резке, а о полном производственном цикле продукции из металлов, то дополнительно компания готова предложить клиентам лазерную гравировку, гибку и рубку листовых материалов, лазерную сварку, фрезеровку, зенковку; порошковую покраску. Компания производит продукцию для сфер машиностроения, приборостроения, оборонной промышленности, рекламной индустрии, оформления интерьеров и торговли.

GRAVERNU выполняет заказы любой сложности благодаря собственному парку разнонаправленного оборудования. Новый лазерный станок уже не первый, собранный на предприятии. За счет постоянного расширения парка оборудования предприятие ускорит обслуживание заказов и сможет увеличить их количество.

Лазерный станок будет работать непосредственно для нужд предприятия, но его аналог специалисты готовы собрать и на продажу. Продукция GRAVERNU может быть доставлена в любую точку страны, собственные производства есть в Москве и Санкт-Петербурге. Более того, компания проведет пусконаладку приобретенного у нее оборудования, обучит специалистов особенностям работы с ним, а также осуществит постпродажное и гарантийное обслуживание.