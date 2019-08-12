МИД ДНР поблагодарил Россию за гумконвои
МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выразил благодарность России за многолетнюю поддержку жителей Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 августа, сегодня – пятилетие со дня отправки первого гуманитарного конвоя РФ в Донбасс.
В сообщении отмечается, что Россия оказывает помощь Донбассу на протяжении уже пяти лет, в том числе в самые сложные для республики времена: во время активных боевых действий, экономической, гуманитарной и транспортной блокады, ограничения мирных жителей в их правах и свободах со стороны Украины. "Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии республик", – говорится в информации.
Справка:
12 августа 2014 года, первая колонна с гуманитарной помощью МЧС России в составе 280 машин отправилась из подмосковного Наро-Фоминска в сторону юго-западной границы России. Общий объем груза достигал 2 тыс. тонн. Конвой вез продовольствие, медикаменты, другие товары первой необходимости, электростанции различной мощности. С 2014 года белые грузовики, как их прозвали в народе, доставили только в Донецк свыше 43 тыс. тонн помощи.
В целом в Донбасс за этот период отправлено 85 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет свыше 80 тыс. тонн.
Непризнанные Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости от Украины после госпереворота, случившегося 21 февраля 2014 года, в результате которого действующий президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну. Весной того же года Киев начал военную операцию, пытаясь восстановить контроль над Донбассом. Вооруженное противостояние продолжается до сих пор.