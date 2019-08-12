МИД ДНР поблагодарил Россию за гумконвои

МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выразил благодарность России за многолетнюю поддержку жителей Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 августа, сегодня – пятилетие со дня отправки первого гуманитарного конвоя РФ в Донбасс.

В сообщении отмечается, что Россия оказывает помощь Донбассу на протяжении уже пяти лет, в том числе в самые сложные для республики времена: во время активных боевых действий, экономической, гуманитарной и транспортной блокады, ограничения мирных жителей в их правах и свободах со стороны Украины. "Мы безмерно благодарны братскому народу за неравнодушие к судьбам наших жителей и деятельное участие в восстановлении и развитии республик", – говорится в информации.