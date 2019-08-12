Искусственный интеллект от «института имени Сталина» посоветует, каких студентов можно отчислить из ВУЗов

Анализировать успеваемость российских студентов, их поведение и занятость в общественной жизни будет специальная система искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает 12 августа РИА Новости, ссылаясь на Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (бывший Московский институт стали им. И. В. Сталина – Прим.ред.).

Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов рассказал, что ИИ будет оценивать студентов «на основании данных цифрового следа». После анализа полученной информации руководство вузов будет решать поощрить ли учащегося, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на парах, предупредить о ненадлежащем поведении или вовсе отчислить студента.

На какой стадии легализации находится идея, как скоро она может быть внедрена и какова вероятность её обмана не сообщается, но директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению. Окончательное решение о судьбе студента всё равно будет принимать деканат.

Ожидается, что система позволит минимизировать риски несправедливых отчислений студентов, а именно снизить этот показатель до 10% в год. По данным Минобразования в 2018 году из высших учебных заведений РФ по различным причинам были отчислены 16,8% студентов.

По версии журнала Forbes НИТУ «МИСиС» является лучшим ВУЗом России.