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Город
12.08.2019 11:25
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Избирком назначил главой комиссии во Фрунзенском районе скандального чиновника. И уволил председателя, поддержавшего кандидатов от Партии роста

Петербургская избирательная комиссия сменила председателя территориального избиркома № 29, который проводит муниципальные выборы во Фрунзенском районе. Им стал скандально известный чиновник Борис Островский, который сейчас работает в местной администрации «Екатерингофского» — муниципалитета, где выборы проходят с многочисленными нарушениями.

Избирком Фрунзенского района известен тем, что на протяжении нескольких недель не мог принять никакого решения по поводу регистрации кандидатов от Партии роста во главе с помощником депутата Заксобрания Оксаны Дмитриевой Павлом Швецом. Горизбирком признал бездействие территориальной комиссии незаконным и сам зарегистрировал кандидатов. Именно это руководитель петербургского избиркома Виктор Миненко поставил в вину председателю комиссии Динэ Серебренниковой, объясняя, почему ее нужно снять с должности.

Резко против смены председателя комиссии выступил сам Павел Швец, объяснив: его команду не регистрировали на выборах вовсе не по вине Динэ Серебренниковой — она, напротив, выступала на стороне кандидатов от Партии роста. «Она сделала все, чтобы нормализовать работу избирательной системы во Фрунзенском районе. Все, чтобы восстановить законность на территории. Ни одна партия никаких претензий к председателю не высказывала», — заявил он. По словам Павла Швеца, регистрацию кандидатов от Партии роста «тормозили» члены территориального избиркома, лояльные депутату Госдумы от «Единой России» Михаилу Романову. Принять решение не удавалось, потому что голоса за и против распределялись поровну.

Одновременно городской избирком расширил состав территориального избиркома № 29, добавив в него еще четырех человек. Среди них — представитель Партии роста и один помощник Михаила Романова. Члена общественной организации «Наблюдатели Петербурга» в состав комиссии включить отказались.

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Борис Островский пришел в избирательную систему недавно — весной 2017 года горизбирком назначил его главой территориального избиркома №10 Выборгского района. К тому моменту он успел проделать длинный карьерный путь, отмеченный несколькими скандалами. Работая на посту главы пресс-центра петербургской администрации, Борис Островский назвал журналистов «сбродом», об этом писали городские СМИ в 2005 году. Службу в Смольном он вскоре оставил, но взаимодействовать с журналистами не прекратил: в 2009 году Борис Островский стал пресс-секретарём на тот момент губернатора Новгородской области Сергея Митина, а затем возглавил комитет по информационной политике. Но уже через два года главе региона пришлось уволить Островского после истории с нетрезвым вождением. Вернувшись в Петербург, Борис Островский поучаствовал в конфликте вокруг писательских дач в Комарово и Книжной лавки писателей на Невском проспекте. Он получил в управление все эти объекты, но своими действиями вызвал отторжение у писательского сообщества.

Преемником Островского на посту директора Книжной лавки писателей стал Олег Смакотин, ныне глава муниципалитета «Екатерингофский» — при нем магазин едва не лишился здания на Невском. Кстати, мать Бориса Островского Лидия сейчас занимает должность секретаря муниципального избиркома «Екатерингофского», чья работа вызвала множество нареканий за время нынешней кампании и со стороны оппозиции, и со стороны городской комиссии. Протокол об административном правонарушении горизбирком составил месяц назад и в отношении самой Лидии Островской. Сам Борис Островский работает в местной администрации «Екатерингофского».

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