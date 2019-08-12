«Не расслабляться». В Иркутской области ждут третью волну паводка

Сильные дожди могут спровоцировать повышение уровня рек в городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, которые этим летом пережили два наводнения, сообщила 12 августа пресс-служба Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные метеорологов.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 августа местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 16 м/с, говорится в сообщении.

В этой связи 13–14 августа на реке Уде в Нижнеудинске, на реке Ие в Тулуне, на реке Бирюсе на участке Бирюсинск – Шиткино ожидается повышение уровня воды на 80–125 см.

В понедельник, по данным МЧС, зафиксировано повышение уровней воды на реках Уда, Бирюса – на 100–200 см, на реке Ия – на 15–35 см. "Отметки уровней воды ниже критических", – уточняется в сообщении.

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При этом, по прогнозу метеорологов, 13–15 августа местами в северных районах региона, где полыхают масштабные лесные пожары, сохранится высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

На сайте администрации Тулуна сообщается, что за последние сутки река Ия прибыла на 17 см, 13 августа прогнозируется подъем уровня воды до 570–590 см, 14 августа – до 610–630 см при критической отметке 700 см.

В Нижнеудинске река Уда за сутки также прибыла на 17 см, 13 августа ожидается 280–300 см при критической отметке 320 см.