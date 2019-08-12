«Смех и радость мы приносим людям». ЦБ выпустил монеты с бременскими музыкантами

Монеты с изображением героев мультфильма «Бременские музыканты» выпускает в обращение Банк России. Об этом сообщает сайт регулятора 12 августа.

Монеты выполнены в трёх вариантах. Тираж серебряной номиналом в три рубля составил три тысячи штук. Также в магазинах можно будет расплатиться монетой номиналом в 25 рублей. Её изготовили из недрагоценных металлов в обычном и цветном исполнении. Тираж составит 450 тысяч и 50 тысяч штук соответственно.

Новые монеты дополнят серию «Российская (советская) мультипликация». Ранее сотрудники Санкт-Петербургского монетного двора запечатлели в металле героев мультфильмов «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Три Богатыря».

cbr.ru