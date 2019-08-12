Группа «Эталон» заключила соглашение о приобретении 49% «Лидер-Инвеста» за 14,6 млрд рублей

Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% акций АО «Лидер-Инвест» у АФК «Система», сообщила 12 августа пресс-служба ГК. Контрольный пакет акций компании «Эталон» приобрел в феврале.

Соглашение о покупке акций «Лидер-Инвеста» заключила дочерняя компания ГК – АО «ГК «Эталон». Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей.

Стороны планируют закрыть сделку в августе текущего года. Как предполагается, покупку профинансируют за счет долгосрочной кредитной линии. После закрытия сделки совокупная доля ГК «Эталон» будет доведена до 100%.

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Напомним, в феврале стало известно о продаже семьей основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова 25% акций группы. Покупателем выступила АФК «Система». Заренков, таким образом, остался миноритарным акционером «Эталона».

Ранее СМИ писали, что «Лидер-Инвест» подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о выкупе у группы ЛСР доли в ООО «Развитие», которое обладает правом застройки более 100 га в московской промзоне ЗИЛ.