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Город
12.08.2019 10:37
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У дорог Петербурга почти «выходные», но не везде. На Салова машины уходят на тротуар

Многие водители утром 12 августа оказались не готовы к закрытию движения на перекрёстке улиц Салова и Софийской и принялись нарушать ПДД. Движение там затруднено, хотя транспортного коллапса «Яндекс.Карты» не демонстрируют. 

«На пересечении Софийской и Салова из-за ремонтных работ многие объезжают по тротуару», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

У дорог Петербурга почти «выходные», но не везде. На Салова машины уходят на тротуар

Ремонт на Салова, напомним, начался 2 августа: движение ограничивают поэтапно на нескольких участках. Сначала ограничения собирались вводить на 4,5 месяца, потом было решено сократить их до 30 дней. С 12 по 30 августа закрыт перекрёсток Салова и Софийской, а с 19 по 20 августа по Салова нельзя будет проехать на участке от Софийской до улицы Брагина.

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В целом в Санкт-Петербурге относительно свободно, почти как в выходные – 3 балла. Утренний максимум составил 4 балла, что соответствует обычному уровню, сообщают «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями утром стали: Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (6 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (5 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня до 10 часов утра были:

  • 9:18, внешняя сторона КАД, 10, 4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  • 9:58, Московское шоссе, 7,5 км, от улицы Тельмана до Колпинского шоссе. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.
  • 8:46, внутренняя сторона КАД, 6,5 км, от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
  • 8:46, Дальневосточный проспект, Новочеркасский проспект, 2,9 км, от Воркутинской улицы до Заневского проспекта. Пробка продержалась 30 минут.
  • 9:22, Колтушское шоссе, 2,4 км, от Южного шоссе до железнодорожного переезда. Пробка продержалась 20 минут.

 

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