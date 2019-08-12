У дорог Петербурга почти «выходные», но не везде. На Салова машины уходят на тротуар

Многие водители утром 12 августа оказались не готовы к закрытию движения на перекрёстке улиц Салова и Софийской и принялись нарушать ПДД. Движение там затруднено, хотя транспортного коллапса «Яндекс.Карты» не демонстрируют.

«На пересечении Софийской и Салова из-за ремонтных работ многие объезжают по тротуару», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ремонт на Салова, напомним, начался 2 августа: движение ограничивают поэтапно на нескольких участках. Сначала ограничения собирались вводить на 4,5 месяца, потом было решено сократить их до 30 дней. С 12 по 30 августа закрыт перекрёсток Салова и Софийской, а с 19 по 20 августа по Салова нельзя будет проехать на участке от Софийской до улицы Брагина.

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В целом в Санкт-Петербурге относительно свободно, почти как в выходные – 3 балла. Утренний максимум составил 4 балла, что соответствует обычному уровню, сообщают «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями утром стали: Пискарёвский проспект в центр (7 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (6 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (5 баллов).

Крупнейшими пробками сегодня до 10 часов утра были: