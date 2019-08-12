Роспотребнадзор успокаивает петербуржцев: радиационная обстановка стабильна

Радиационная обстановка в Петербурге в пределах нормы, заверяет региональное управление Роспотребнадзора. Заявление сделано на фоне ЧП в Белом море, где во время испытаний нового оружия взорвался ядерный реактор.

«По состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей», – сообщили в федеральной службе.

Ведомство заверило, что радиационно-гигиенический мониторинг в Северной столице осуществляется непрерывно. Радиационный фон замеряют в воздухе, почве, водоемах.

Напомним, трагедия под Северодвинском произошла 8 августа. Пятеро учёных-испытателей погибли при взрыве малогабаритного ядерного реактора, являющегося частью двигателя объекта военного назначения. Есть пострадавшие. В Архангельской области сейчас работает государственная комиссия, изучающая все обстоятельства катастрофы.

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Власти региона проинформировали население о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение удалили. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров.