Петербуржцы получили возможность подключаться к электросетям через мобильное приложение

«Россети Ленэнерго» стали первой электросетевой компанией страны, которая запустила мобильное приложение для технологического присоединения. Предполагается, что через личный кабинет можно будет пройти все этапы процедуры.

Как сообщает компания 12 августа, с помощью приложения можно подать любой тип заявки на технологическое присоединение без ограничений по мощности. Перечень операций такой же, как в «Личном кабинете клиента» на сайте.

Через мобильное приложение потребители могут подать заявку и отслеживать ее статус в режиме онлайн. Оповещения в приложении напомнят заявителю о необходимости закончить какой-либо этап в срок или уведомить электросетевую компанию о готовности технических условий с его стороны. Кроме того, в приложении доступна онлайн-оплата услуг, возможность «электронной подписи» для физических лиц и приемная обращений и жалоб.

Приложение уже начало работу на устройствах на базе iOs, далее на очереди запуск на Android.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что выручка электросетевой компании за техприсоединение в 2018 году выросла на 47%.