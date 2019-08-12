«Левада-центр»: Важнейшими событиями 30-летней давности для россиян стали вывод войск из Афганистана и падение Берлинской стены

Количество россиян, которые считают вывод войск из Афганистана 30 лет назад главным событием 1989 года, растёт. Если в конце 80-х так говорил каждый пятый гражданин (22%), то сегодня в этом уверены 54% граждан, сообщает 12 августа РБК со ссылкой на свежее исследование социологов «Левада-центра».

При этом количество тех, кто назвал вывод войск из Афганистана главным событием 1989 года, максимально за все 30 лет исследования. В 2014 году так ответил лишь каждый третий россиянин (33%).

Вторым по популярности ответом среди наиболее важных событий позднего СССР россияне считают падение Берлинской стены и открытие границы между ФРГ и ГДР. Так считает каждый четвёртый гражданин РФ (24%).

Среди других наиболее важных событий позднего СССР сегодня граждане России называют: забастовки шахтеров (за последние 5 лет цифра выросла с 16% до 19%), повышение пенсий (рост с 8 до 18%), конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе (рос с 12 до 15%) и первую встречу Михаила Горбачева и Джорджа Буша (с 2014 года рост с 6 до 11%).

Опрос был проведён 18–24 июля среди 1605 человек в 137 населенных пунктов 50 регионов РФ. АНО «Левада-центр» включена в список «иностранных агентов» Минюста.