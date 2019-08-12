Происшествия
Стрельба за молодых. По Колпинскому шоссе катался вооруженный свадебный кортеж
Свадебное гуляние украсила торжественная пальба из машины в Пушкинском районе Петербурга.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 12 августа, накануне в полицию поступило сообщение о свадебном кортеже, двигавшемся по Колпинскому шоссе. Внимание горожан привлёк «Ленд Ровер» с открытым люком. Пассажир автомобиля стрелял в воздух.
Сотрудники полиции остановили машину, 34-летнего стрелка задержали. У него изъяли травматический пистолет.
«В результате стрельбы пострадавших нет», – добавили в ГУ МВД.
На прошлой неделе у станции метро «Ладожская» остановили «Волгу» со стреляющим пассажиром. Проезд с пальбой квалифицировали как мелкое хулиганство.