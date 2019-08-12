СМИ: Минобороны сформирует в армии роты сотовой связи с мобильными ретрансляторами

Минобороны сформирует роты, которые будут оснащены мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Об этом 12 августа пишет РБК со ссылкой на источники газеты «Известия» в Министерстве обороны.

По данным газеты, с помощью новых средств связи военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключившись к сигналу федеральных операторов в радиусе 30–40 км от передвижной вышки. Мобильные ретрансляторы и аппаратуру антенных пунктов будут устанавливать на автомобилях «КамАЗ». Передающие и принимающие сигнал устройства разместят в герметизированных кузовах, на которых смонтированы выдвижные антенны.

Это позволит сформировать закрытые зоны обмена информацией. Устройства обеспечат хорошую связь, например, при стихийных бедствиях и при терактах, в мирное время — в отдаленных районах страны.

Новое оборудование для организации военной сотовой связи уже передали в части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске, добавляет газета.

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