Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 33 человек

Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части в Ачинском районе Красноярского края по состоянию на 12 августа достигло 33 человек. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

Согласно сообщению, при первой волне взрывов 5 августа пострадали 15 человек, один погиб. Госпитализированы в состоянии средней степени тяжести тогда были шесть человек.

После новой волны взрывов за медицинской помощью обратились 18 человек. Детей среди них нет. Госпитализация потребовалась семерым.

Взрывы на складе в воинской части прогремели 5 августа, пожар тушили почти сутки. Местных жителей эвакуировали. В Минобороны заявили, что горело хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, предварительной причиной назвали человеческий фактор. Повторные взрывы спровоцировало попадание молнии.