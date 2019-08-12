Смерть на «Коле»: под автобус с пассажирами попал человек, сидевший посреди трассы на коленях

Две ночи подряд на автодороге «Кола» (Мурманское шоссе) в Ленинградской области происходили серьёзные аварии. В ночь на 12 августа человек погиб.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, в воскресенье, 11 августа, около 0:15, на 64-м километре трассы (Кировский район), по предварительной информации, мужчина 20 лет на «Шкоде» сначала ударил попутную «Сканию» с полуприцепом под управлением 33-летнего водителя, а затем выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген» с мужчиной 64 лет за рулём. Пострадали двое – водитель «Шкоды» и его пассажирка, ровесница. Они были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В понедельник, 12 августа, около 1:45, на 184-м километре «Колы» в Лодейнопольском районе 53-летний водитель автобуса «Неоплан», по данным УГИБДД, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину лет 40 на вид. Пешеход скончался на месте.

«Фонтанке» стали известны некоторые подробности этого ДТП. По словам очевидцев, сбитый мужчина сидел посреди трассы на коленях. Автобус – рейсовый, полный пассажиров – двигался из Петрозаводска в Санкт-Петербург. По предварительной информации, водитель автобуса не заметил человека на проезжей части.

Пешеход, рассказывают очевидцы, умер не сразу; сначала он оставался в сознании. Документов при нём не нашли, зато был телефон. Позвонили маме погибшего. Она, как стало известно «Фонтанке», рассказала, что её сыну 32 года, он жил в посёлке Паша Волховского района и недавно устроился на работу – разнорабочим. Он периодически употреблял спиртное, выпил и вечером, после чего ушёл гулять с друзьями. Как он оказался на месте ДТП, женщина не знает.