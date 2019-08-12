Организаторы митинга на проспекте Сахарова захотели провести шествие по бульварам Москвы. Заявлены 30 тысяч человек

Организаторы митинга на проспекте Сахарова хотят провести новую акцию в столице. Заявку в мэрию с просьбой согласовать шествие подали муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев.

Как 12 августа сообщила Филина «Коммерсанту», депутаты намерены провести шествие по бульварам Москвы численностью до 30 тысяч участников. Московская мэрия пока не дала ответ на заявку.

При этом 17 августа на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Партия заявляла, что не будет объединяться на этой акции с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Митинг за свободные выборы в Москве 10 августа был согласован, на проспект Сахарова пришли почти 50 тысяч человек. Задерживать активистов стали после его окончания в районе станции метро «Китай-город». В автозаках оказались больше двухсот человек. Поддерживающих москвичей петербуржцев начали задерживать, как только они развернули плакаты, хотя одиночные пикеты согласования не требуют. «Фонтанке» известно о 72 протоколах, правозащитники говорят о 78. На утро 11 августа в изоляторах оставались два человека, один из них решением суда арестован на двое суток.