Полиция задержала фейкового застройщика, пообещавшего продавцу из Дагестана квартиру за 12 млн и сбежавшего с деньгами

Сотрудники полиции нашли дельца, который увёз сумку с наличными от парковки торгового центра в Выборгском районе Петербурга. За обещание несуществующей квартиры приезжий отдал незнакомцу 12 миллионов.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 12 августа, по подозрению в особо крупном мошенничестве полиция задержала 29-летнего петербуржца. По версии следствия, задержанный встретился с 30-летним Магомедом у «Гранд каньона» на проспекте Просвещения. Речь шла о продаже квартиры. Выступивший представителем застройщика убедил уроженца Дагестана показать деньги. На этом переговоры завершились: Магомед остался с пустыми карманами, так как его накопления увезли на каршеринговом «Рено».

Задержанный судим за разбой, вышел на свободу по УДО в 2012 году. По городу передвигается на чёрной «Тойоте Ленд Крузер». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.