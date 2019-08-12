На Камчатке из-за скопления голодных медведей закрыли туристический маршрут. Хищники ждут рыбу, которая не пришла на нерест

Популярный туристический маршрут закрыли на Камчатке из-за скопления голодных медведей. Об этом сообщает 12 августа пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Речи идет о маршруте «Загадки Хакыцина» в Южно-Камчатском заказнике. Пресс-служба заповедника отмечает, что в одном из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера образовался дефицит рыбы, вследствие чего медведи недополучают корм. Специалисты говорят о не характерной для августа ситуации, поскольку обычно в это время там идет массовые нерестовый ход нерки.

«Медведи в ожидании пищи концентрируются на берегу реки. На четырехкилометровом участке от устья Хакыцына до урочища Сыпучий Камень наблюдается наиболее крупное скопление — до 70 взрослых особей», — говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что в условиях дефицита пищи между животными возникают конфликты, на фоне которых растут риски проявления агрессии к человеку. Если проблема с рыбой не решится в ближайшее время, туристские программы в бассейне Курильского озера на время будут закрыты.