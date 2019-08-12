Уровень воды в Амуре растет. На окраинах Хабаровска затапливает дачные участки

Уровень Амура у Хабаровска поднялся до отметки 550 см при неблагоприятной отметке в 450 см. Вода заходит в придомовые территории в низких местах города, на островах левобережья подтопило 1350 дач, сообщает 12 августа пресс-служба правительства Хабаровского края.

Согласно прогнозу метеорологов, которые приводит правительство региона, последняя волна паводка на Амуре ожидается до 14 августа. У Хабаровска гидрологи прогнозируют отметки до 600 см. Если же уровень будет выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тысяч дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.

В ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края вновь ожидаются сильные дожди. Непогода затронет также и север региона, кроме Николаевского и Ульчского районов. Все оперативные службы края приведены в полную готовность. Из-за паводка в регионе с 1 августа действует режим ЧС.