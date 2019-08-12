Без права ношения рясы и креста: священника из Гатчины запретили в служении после крещения ребенка

Гатчинская епархия выступила с официальным заявлением в связи с инцидентом во время крещения младенца в Мариенбургском Покровском храме Гатчины.

Как говорится в опубликованном в ночь на 12 августа сообщении, указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко), который совершал таинство, запрещается в священнослужении сроком на один год, «без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения».

«Высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть образом Доброго Пастыря – Господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом Божиим и чутким отношением к чадам Матери Церкви. Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещенного ребенка и приносит свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих. Преосвященнейший владыка надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», – отметили в епархии.

Гатчинский игумен Фотий с силой окунал кричащего мальчика в купель, оставив ему на память о крещении ссадины. Свои действия он аргументировал 26-летним опытом, который не убедил мать ребенка и шокировал очевидцев. «Фонтанка» пообщалась со всеми сторонами конфликта.