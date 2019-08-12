Крупный астероид приближается к Земле и пролетит на расстоянии миллиона километров

Астероид, который Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), считает потенциально опасным, приблизится к Земле в конце августа. Об этом говорится в сообщении NASA от 12 августа.

Согласно сообщению, астероид имеет номер 2019 OU1. Его диаметр составляет 160 метров. Ожидается, что 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера и пролетит на расстоянии около одного миллиона километров от нашей планеты.

РБК уточняет, что в марте NASA сообщало о приближении к Земле крупного астероида EA2. В конце 2018 года стало известно о сближении с Землей крупного «праздничного» астероида в канун католического Рождества. Небесное тело, форму которого американские ученые сравнили с бегемотом, приблизилось к планете на расстояние 2,9 млн км.