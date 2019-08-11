Ветрено, мокро, местами грозы. В начале недели синоптики обещаю лето по-петербургски

Пасмурную погоду, дождь и неуверенные 20 градусов тепла сулят петербуржцам синоптики в первые дни рабочей недели. Юго-западный ветер добавит прохлады и пригонит грозу.

Как сообщают в Северо-Западном гидрометцентре, самым тёплым обещает стать понедельник. 12 августа в городе на Неве ждут +21...23, кратковременный дождь и грозы, но местами. В МЧС предупреждают, что слабый ночью ветер днём может окрепнуть до 10 метров в секунду.

Ко вторнику температура за окном потеряет несколько градусов и едва ли поднимется выше 20. Грозы продолжатся, а краткие дожди в некоторых районах усилятся до ливней. В среду солнце будет пробиваться через облака чаще, но суше не станет.