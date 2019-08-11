Квартира на Суздальском не отпускала пожарных четыре часа. К огню пробирались под потолком и по мусору

Экспресс-клининг от сотрудников МЧС получила квартира в Выборгском районе Петербурга. Добраться до возгорания мешало заботливо скопленное хозяином, от добра пришлось избавляться радикально.

Как сообщает городское МЧС, пожар на Суздальском проспекте ликвидирован в восемь вечера 11 августа. В двухкомнатной квартире обгорели 6 квадратных метров, сотрудники работали около четырёх с половиной часов. По всей видимости, борьба с огнём стала войной с мусором.

Заявка о возгорании поступила в 15:23. В ведомстве отрапортовали, что из дома эвакуированы двадцать два жильца, в том числе две кошки. К шести вечера определить площадь пожара всё ещё мешало набитое в квартиру добро.

«Пожарный лежал под потолком на этом мусоре», – описывают непростую работу спасателей соседи.

Путь пришлось расчищать от окна, сбрасывая хлам на огороженный участок. Работы на месте вели 15 человек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.