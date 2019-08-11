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Происшествия
11.08.2019 21:46
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Во время испытаний на Белом море погибли ученые из Сарова. Центр работает над созданием ядерной ракеты «Буревестник»

В результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском погибли сотрудники института экспериментальной физики. Научный центр задействован в создании межконтинентальной ракеты с ядерным реактором. 

О траурных мероприятиях 11 августа сообщается на сайте администрации нижегородского города Саров. «В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» при выполнении задания государственного значения, в Сарове объявлен двухдневный общегородской траур. Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ», – информируют власти. 

О гибели пятерых и ранении троих своих сотрудников накануне сообщил «Росатом», в чей состав входит Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

«Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке», – уточняется в заявлении госкорпорации. 

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Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков 11 августа назвал имена погибших сотрудников и сообщил, что они представлены к госнаградам: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

По информации «Коммерсантъ», саровский ядерный центр совместно с екатеринбургским ОКБ «Новатор» проводит испытания межконтинентальной ракеты неограниченной дальности, работающей на ядерном топливе. О новом типе оружия в марте 2018 года рассказал президент Владимир Путин. Позднее ракета получила название «Буревестник». 

Взрыв мог произойти во время предстартовой подготовки ракеты к запуску, считают эксперты «Фонтанки». О том, что такие испытания готовились, свидетельствуют данные о закрытии части акваторий Баренцева и Белого морей для свободного мореплавания. 

Накануне ЧП администрация морских портов по требованию Минобороны закрыла для свободного судоходства район Баренцева моря «в связи с ракетными пусками», а также часть Двинского залива, непосредственно прилегающую к полигону, где ракета, скорее всего, должна была набрать скорость и эшелон полёта. 

В день катастрофы закрытие части Двинского залива продлили до сентября, а ограничение судоходства в Баренцевом море сняли. 

Продление запрета мореплавания в Двинском заливе может быть связано с тем, что части взорвавшейся ракеты попали в Белое море, считают эксперты.

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По официальной версии Минобороны, трагедия унесла жизни двоих человек и произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». По данным СМИ, стартовый двигатель «Буревестника» – твердотопливный, маршевый двигатель – ядерный воздушно-реактивный. 

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек. 

Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины. По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой. 

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