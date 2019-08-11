«Покрывать безумие никто не будет». В РПЦ отреагировали на гатчинское крещение младенца

Руководитель информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Геннадий (Войтишко) назвал произошедшее в Гатчине на крещении «безумием, дикостью и откровенным неадекватом».

Как заявил он 11 августа изданию РИА Новости, видео из гатчинского храма шокировало профильный отдел Московского патриархата.

«Один неадекватный человек в священном сане может просто стать непреодолимой преградой на пути к Богу даже не десятков, а тысяч людей, посмотревших такое видео, – считает иеромонах. – Искренне сочувствую малышу и его родителям и воспреемникам (крестным). Сочувствую и сопереживаю и молюсь, чтобы эта ситуация не стала фатальной для их духовной жизни. Насколько я знаю, реакция епархиального руководства уже есть, и она очень жесткая, покрывать такое безумие никто не будет».

Гатчинский игумен Фотий с силой окунал кричащего мальчика в купель, оставив ему на память от церемонии ссадины. Свои действия он аргументировал 26-летним опытом, который не убедил мать ребенка и шокировал очевидцев. «Фонтанка» пообщалась со всеми сторонами конфликта.

В Епархии в понедельник, 12 августа, назначено разбирательство, приглашены Фотий и мать мальчика. Ожидается, что уже с завтрашнего дня игумену будет запрещено проводить священнослужения сроком на один год, также он может быть выведен за штат Гатчинской епархии.