В газовой атаке на акции в Петербурге полиция нашла уголовное хулиганство. Обидное от активистов уложили в рапорт

В Петербурге возбуждено уголовное дело после струи перцового газа, который вдохнули участники протестной акции у Гостиного двора. Баллончик сочтён оружием, его применение – грубым нарушением общественного порядка.

Сообщения правозащитников о возбуждении дела «Фонтанке» подтвердили источники в правоохранительных органах, случившееся 10 августа квалифицировали по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Владельцем перцового баллончика правозащитники называют 23-летнего Владислава Томашевского, который уже получил административный протокол. Дело возбуждено по факту, о подозреваемых не сообщается.

Газ распылили в сторону другого участника, руки которого, по наблюдениям правоохранителей, как будто оказались рядом с лицом вооружённого баллончиком. Незамедлительной помощи медиков не потребовалось, и уголовное производство в этом случае скорее стало реакцией на резонанс самого мероприятия.

Правозащитники также утверждали, что после акции возбуждено уголовное дело и по статье об оскорблении представителей власти, якобы соответствующее заявление написал заместитель начальника полиции Петербурга по охране общественного порядка Виктор Борисенко. Однако эта информация не подтверждается. По данным «Фонтанки», полицейский составил рапорт после работы у Гостиного двора. В нём, по всей вероятности, нашло отражение и обидное, услышанное от одной из активисток. На опубликованном в Сети видео слышно, как среди прочего в спину ему прилетело «бессовестный». Недавно прибывшей из Москвы полковник разворачивается и бросается к обличительнице со словами: «Вы меня оскорбили».

Акция в Петербурге по замыслу протестующих должна была пройти в форме одиночных пикетов, не требующих согласования, однако задерживать пришедших выразить солидарность с Москвой начали, как только появился первый плакат. И итоге в отделах полиции оказались минимум 72 человека. Один из них уже административно арестован. На акции за митингующими следили и задерживали под тысячу сотрудников правоохранительных органов.