Три из трех. Сборная России по волейболу завоевала в Петербурге путевку на Олимпиаду-2020

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу в олимпийском квалификационном турнире в Петербурге в воскресенье, 11 августа. Разгромили Иран со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).

Самым результативным игроком матча стал диагональный Виктор Полетаев, принесший российской команде 19 очков.

Благодаря этой игре, российские волейболисты одержали победу в отборочном турнире и завоевали путёвку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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«Это один из моих самых счастливых моментов в жизни, это была моя мечта в детстве – попасть на Олимпиаду, и вот мы уже на ней. Была проведена большая командная работа, ребята – большие молодцы. Напряжение и нервы? Нет, это уже в прошлом, мы выполнили задачу», – цитирует главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо ТАСС.

Отметим, что все матчи в Петербурге национальная команда выиграла в трёх партиях.