Во время митинга в Москве участницу кулаком в живот ударил сотрудник правоохранительных органов. Правозащитники обещают вознаграждение за его фамилию

По мотивам видеозаписи с митинга в Москве 10 августа глава «Агоры» Павел Чиков призвал знающих раскрыть личность сотрудника правоохранительных органов, который ударил в живот задержанную девушку. За информацию пообещал поощрение.

Как рассказал Чиков в Twitter 11 августа, пока что удалось установить только данные самой задержанной. Дарью Сосновскую из отдела полиции отпустили с протоколом и повесткой в суд на 13 августа. Пока что она намерена обратиться к медикам и зафиксировать нанесенные травмы.

Момент удара попал на видео. На кадрах видно, как девушку с зонтом в руках силой ведут в автозак, по пути один из сотрудников наклоняется чтобы поднять дубинку, попутно заносит сжатую в кулак руку и бьет ей в верхнюю часть живота активистки. На лице девушки появляется гримаса, намекающая на сильную боль.

Правозащитники утверждают, что мужчина служит во 2 оперативном полку ГУ МВД по Москве. «Готовится заявление о преступлении», – добавил Чиков и попросил знающих сообщить фамилию сотрудника в обмен на деньги.

Митинг в Москве 10 августа был согласован, на проспект Сахарова пришли почти 50 тысяч человек. Задерживать активистов стали после его окончания в районе станции метро «Китай-город». В автозаках оказались больше двухсот человек. Поддерживающих москвичей петербуржцев начали задерживать, как только они развернули плакаты, хотя одиночные пикеты согласования не требуют. «Фонтанке» известно о 72 протоколах, правозащитники говорят о 78. На утро 11 августа в изоляторах оставались два человека, один из них решением суда арестован на двое суток.