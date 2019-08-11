Кураев назвал процесс крещения ребенка в Гатчине суеверным и вспомнил про случаи утопления

Протодьякон Андрей Кураев рассказал, что весь скандал с суровым крещением годовалого мальчика в Гатчине произошел из-за суеверия монаха, проводившего ритуал.

По словам Кураева, суеверие связано с вопросом о том, должна ли голова крещаемого уйти под воду. Игумен Фотий, судя по всему, считает, что «притопить» ребенка надо целиком.

«Иначе, мол, это будет окропление, а не погружение. С этим суеверием боролся еще св. Филарет Московский, напоминая слова Иезекииля:

И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. Иезекииль 36:25», – объяснил 11 августа Кураев в своем блоге https://diak-kuraev.livejournal.com/2552315.html .

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Он напомнил, что еще в 1685 году киевские священники жаловались, что, когда московские власти велели в новоприсоединенной Белгородской области крестить детей полным погружением, то были случаи полного утопления, и теперь видно, как именно это могло происходить. И привел пример подобного случая в 2012 году.

«В Молдове в селе Михэйлены Рышканского района полуторамесячный младенец скончался от утопления во время крещения. 22 июля состоялась церемония. Священник Валентин Царалунгэ положил ребенку руку на живот и на голову и трижды погрузил в воду. Крестные мать и отец сразу поняли, что младенцу нехорошо и предупредили об этом священнослужителя. Но тот ответил, что не первый раз проводит подобный обряд и знает, что надо делать.

В итоге ребенок утонул. Вскрытие показало, что у ребенка случилась механическая асфиксия посредством утопления. Кроме того, у младенца были обнаружены телесные повреждения в виде синяков и кровотечений в мягких тканях шеи».

Гатчинский игумен также уверял, что у него 26-летний опыт. У годовалого мальчика также остались синяки и подтеки. «Фонтанка» пообщалась со всеми сторонами конфликта.

В Епархии в понедельник, 12 августа, назначено разбирательство. Ожидается, что уже с завтрашнего дня игумену Фотию будет запрещено проводить священнослужения сроком на один год, также он может быть выведен за штат Гатчинской епархии.