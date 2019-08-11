На проспекте Ветеранов «бодались» троллейбусы. Пассажирам вызвали скорую

Троллейбусы стремились к единению в Красносельском районе Петербурга 11 августа. Стыковка была достигнута и обошлась, как заверяют, без серьёзных последствий.

О ДТП с участием троллейбусов около шести вечера сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Два маршрута не смогли разъехаться на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа: 48-й догнал 37-й.

По словам очевидцев, в последнем травмирован кто-то из пассажиров. В Горэлектротрансе «Фонтанке» уточнили, что ушибы получила девушка, ехавшая в троллейбусе №48, ей вызвали скорую. По всей вероятности, при столкновении пассажирка ударилась о поручень.

«Задержек в движении не было. Причины аварии устанавливаются», – добавили в пресс-службе предприятия.