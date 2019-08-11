Режиссера Васильева выписали из больницы. СК утверждает, что лекарства у фигуранта дела о массовых беспорядках не забирали

Следственный комитет России выступил с заявлением вечером 11 августа, текст посвящен подозреваемому по делу о массовых беспорядках телережиссеру Дмитрию Васильеву. Намекают на справедливость.

Как сообщает ведомство, в настоящее время Васильева выписали из больницы, его жизни ничего не угрожает. В СК отметили, что отбирать у диабетика инсулин не распоряжались, а когда его после допроса направили в изолятор, там всех предупредили о болезни фигуранта. В суд на избрание меры пресечения, продолжает Следком, его не повезли «в целях соблюдения его прав».

«Стоит отметить, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля», – добавил Следственный комитет.

Как сообщалось ранее, суд не стал рассматривать ходатайство об аресте Васильева 11 августа, так как присутствие фигуранта на заседании, неожиданно для прокуратуры, оказалось обязательным. В больнице режиссер оказался в субботу, на допрос его увезли за полсуток до того.

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На митинге 27 июля режиссера задержали и оштрафовали по административной статье. В уголовном деле о массовых беспорядках Васильев стал 13 фигурантом.

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Александра Будер