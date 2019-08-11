Пожар на Суздальском выгнал из дома 20 человек и двух кошек. С огнём воюют не первый час

Сотрудники МЧС больше двух часов тушат пожар, разгоревшийся в жилой высотке Выборгского района Петербурга 11 августа. Работу осложняет обстановка – хозяева двухкомнатной квартиры не питают склонность к минимализму.

Как сообщает ведомство, помощи пожарных на Суздальском проспекте, 1/1, запросили незадолго до половины четвёртого вечера. Прибывшие расчёты обнаружили очаг возгорания на седьмом этаже двенадцатиэтажки.

Горит двухкомнатная квартира. Площадь, на которую распространился огонь, установить не представляется возможным – помещение сильно захламлено. Спасатели разбирают обстановку.

«Эвакуированы 20 человек и 2 кошки, в настоящее время пострадавших не обнаружено», – добавили в МЧС.