Сбежавших из психбольницы в Волгоградской области убийцу и угонщика поймали почти у вокзала

Пытавшиеся сбежать от принудительного лечения преступники были пойманы полицией практически на перроне железнодорожного вокзала. Их вернули в психиатрическую больницу.

Как сообщает портал «Волгоград онлайн», мужчин задержали в Калачевском районе вблизи хутора Ляпичев. Им почти удалось добраться до железнодорожной станции. Судя по карте, беглецы смогли переплыть Дон и пройти примерно 30 километров.

Роман Смородов и Анатолий Машанин покинули больницу на рассвете 11 августа, отжав решетку на окне. Один из них насмерть забил человека кирпичом, второй судим за угон и грабеж.